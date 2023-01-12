Россияне ночью обстреляли Гуляйполе: погибла женщина, есть раненые
Российские военные ночью обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара погибла гражданская.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Запорожской ОВА Александра Старуха.
"От вражеских обстрелов продолжает страдать наше героическое Гуляйполе. Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", - пишет Старух.
По словам главы ОВА, в результате обстрела погибла женщина 1949 года рождения. Также из-под завалов спасли мужчину, ему уже оказывается медицинская помощь.
"Еще один человек получил ранения в результате вчерашнего обстрела города", - добавляет Старух.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 12 января российские ничтожества прибегли к очередному обстрелу Запорожской области. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар. Также были повреждены жилые дома.
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