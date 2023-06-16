Росіяни вночі обстріляли будинки у Херсонській області: загинула сім'я

Російські війська обстріляли Новоберислав Херсонської області в ніч на 16 червня. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію. Російська армія обстрілювала житлові будинки.

"Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя", - повідомив Прокудін.

Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі. Дорогою до лікарні постраждалий помер від отриманих поранень.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що росіяни затопили частину Херсонської області, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок теракту були затоплені населені пункти на правому та окупованому лівому березі Дніпра.

Крім того, окупанти обстрілюють підтоплені райони. За останню добу окупанти 54 рази обстріляли регіон з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації та завдали ракетних ударів.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська вже повернулися на позиції, які були затоплені. Тому інтенсивність обстрілів зросла.

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