Россияне ночью обстреляли дома в Херсонской области: погибла семья

Российские войска обстреляли Новоберислав Херсонской области в ночь на 16 июня. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию. Российская армия обстреливала жилые дома.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги", - сообщил Прокудин.

Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти врачи. По дороге в больницу пострадавший скончался от полученных ранений.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что россияне затопили часть Херсонской области, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта были затоплены населенные пункты на правом и оккупированном левом берегу Днепра.

Кроме того, оккупанты обстреливают подтопленные районы. За последние сутки оккупанты 54 раза обстреляли регион из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации и нанесли ракетные удары.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска уже вернулись на позиции, которые были затоплены. Поэтому интенсивность обстрелов возросла.

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