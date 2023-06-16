ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью обстреляли дома в Херсонской области: погибла семья

Новина українською →
Новоберислав, Пятница 16 июня 2023 10:23
Россияне ночью обстреляли дома в Херсонской области: погибла семья Фото: россияне убили супругов в Новобериславе Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска обстреляли Новоберислав Херсонской области в ночь на 16 июня. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию. Российская армия обстреливала жилые дома.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги", - сообщил Прокудин.

Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти врачи. По дороге в больницу пострадавший скончался от полученных ранений.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что россияне затопили часть Херсонской области, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта были затоплены населенные пункты на правом и оккупированном левом берегу Днепра.

Кроме того, оккупанты обстреливают подтопленные районы. За последние сутки оккупанты 54 раза обстреляли регион из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации и нанесли ракетные удары.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска уже вернулись на позиции, которые были затоплены. Поэтому интенсивность обстрелов возросла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом