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Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни 6 разів накривали "Градами" Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 21 грудня шість разів скеровували "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів про наслідки атак ворога:

  • у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.
  • у Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному секторі. Рятувальники вогонь уже приборкали.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, окупанти 20 грудня обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

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