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Россияне ночью "Градами" и "Ураганами" терроризировали Никопольский район

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Днепропетровская область, Понедельник 12 декабря 2022 08:00
Россияне ночью "Градами" и "Ураганами" терроризировали Никопольский район Фото: Россияне ночью обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 12 декабря обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применял "Грады", "Ураганы" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне терроризировали две громады - Никопольскую и Марганецкую. Без погибших.

В громады прилетели не менее 30 снарядов.

ГСЧС продолжает обследовать пораженные территории, аварийные службы выясняют детали обстрелов.

В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций, отметил Резниченко.

Напомним, в воскресенье электрики восстановили поврежденную энергетическую инфраструктуру в Никопольском районе.

До этого оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Оккупанты применяли "Грады" и тяжелую артиллерию. Тревога длилась около 12 часов.

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Днепропетровская область
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