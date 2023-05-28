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Росіяни вночі гатили з важкої артилерії по Нікополю: є руйнування

Фото: росіяни обстріляли Нікополь (GettyImages))
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 28 травня, росіяни знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, загарбники двічі били по місту з важкої артилерії.

"Потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих – це головне", - написав він.

Ситуація в Нікополі

Нíкополь - місто на півдні Україні, в Дніпропетровській області, адміністративний центр Нікопольського району, міської громади та агломерації. Розташоване за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Четверте за чисельністю населення місто Дніпропетровської області.

Місто та район росіяни регулярно обстрілюють з артилерії, що знаходиться по іншу сторону Дніпра. Так, останній обстріл був 18 травня - тоді було пошкоджено декілька будинків та господарських споруд.

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НікопольДніпропетровська область