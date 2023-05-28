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Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никополю: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли Никополь (GettyImages))
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 28 мая, россияне снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, захватчики дважды избивали по городу из тяжелой артиллерии.

"Разбиты шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. А еще повреждены газопровод, линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших - это главное", - написал он.

Ситуация в Никополе

Никополь – город на юге Украины, в Днепропетровской области, административный центр Никопольского района, городской общины и агломерации. Расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Четвертый по численности населения город Днепропетровской области.

Город и район россияне регулярно обстреливают из находящейся по другую сторону Днепра артиллерии. Да,последний обстрел был 18 мая - тогда были повреждены несколько домов и хозяйственных сооружений.

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НикопольДнепропетровская область