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Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району: фото наслідків

Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 31 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Армія РФ завдала удару по Мирівській громаді. Противник бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - зазначив посадовець.

Лукашук розповів, що пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.

"Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо", - додав глава ДОР.

Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)

Нагадаємо, 30 січня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України