Росіяни вночі били по Миколаєву: пошкоджені будинки та водогін

Російські окупанти сьогодні вночі знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - написав Сєнкевич.
За його словами, на місцях працюють ремонтні бригади та комунальники.
"Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - додав мер Миколаєва.
Фото: росіяни вночі били по Миколаєву (t.me/senkevichonline)
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.
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