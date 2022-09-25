Росіяни вночі били по Миколаєву: пошкоджені будинки та водогін

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - написав Сєнкевич.

За його словами, на місцях працюють ремонтні бригади та комунальники.

"Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - додав мер Миколаєва.

Фото: росіяни вночі били по Миколаєву (t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

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