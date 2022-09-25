Россияне ночью били по Николаеву: повреждены дома и водопровод

Российские оккупанты сегодня ночью снова обстреляли Николаев. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Сегодня после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода", - написал Сенкевич.
По его словам, на местах работают ремонтные бригады и коммунальщики.
"В настоящее время наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - добавил мэр Николаева.
Фото: россияне ночью били по Николаеву (t.me/senkevichonline)
Напомним, что сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.
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