Росіяни вночі били дронами та ракетами: ППО збила 19 "шахедів"

Повітряна тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала по 03.00 11 листопада. За цей час противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Зокрема під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також в ПС повідомили, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Російські атаки по Україні

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні 10 листопада ввечері. Безпілотники фіксували у низці областей, а в Києві працювала ППО - там було збито всі "шахеди".

Крім цього, вибухи пролунали в Одеській області. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про два влучання. Повідомлялось про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі - її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці.

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