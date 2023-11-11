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Россияне ночью били дронами и ракетами: ПВО сбила 19 "шахедов"

Фото: ПВО сбила 19 "шахедов", которыми РФ атаковала Украину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 11 ноября россияне устроили комбинированную воздушную атаку по территории Украины. ПВО сбила 19 "шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября. За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:

  • 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31 - из акватории Черного моря;
  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 - из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Российские атаки по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировали в ряде областей, а в Киеве работала ПВО - там были сбиты все "шахеды".

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил о двух попаданиях. Сообщалось о трех пострадавших. 96-летняя женщина была извлечена из-под завалов в дачном кооперативе - она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

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