Росіяни вночі атакували Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Удари росіян по Запоріжжю

Вночі 28 березня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні Сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

Раніше ми писали, що вдень 27 березня у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.