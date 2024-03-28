Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий

По словам секретаря, российские войска повредили 40 домов.

"В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены", - сказал Куртев.

Пострадали два человека. Им медики оказали помощь.

"Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь", - сказал секретарь Запорожского городского совета.

Анатолий Куртев выложил фотографии последствий удара россиян.