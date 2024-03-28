RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий

Фото: россияне ночью атаковали Запорожье (t.me/kurtievofficial/18241)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 28 марта россияне ударили по Запорожью. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По словам секретаря, российские войска повредили 40 домов.

"В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены", - сказал Куртев.

Пострадали два человека. Им медики оказали помощь.

"Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь", - сказал секретарь Запорожского городского совета.

Анатолий Куртев выложил фотографии последствий удара россиян.

Фото: последствия удара россиян по Запорожью (t.me/kurtievofficial/18241)

Удары россиян по Запорожью

Ночью 28 марта в Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушные Силы сообщали об группе ударных беспилотников, движущихся в сторону Запорожской области.

Ранее мы писали, что днем 27 марта в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВойна в УкраинеДрони