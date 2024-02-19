Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами". У Генштабі розповіли про збиття дронів

У військовому командуванні зазначили, що противник застосував чотири "Шахеди".

"Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що чотири "Шахеди", які були збиті ППО ЗСУ, росіяни запускали із Бєлгородської області у напрямку Харківської області.

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в регіоні, та лунали припущення, що це може бути пов'язане з роботою ППО.

Пізніше, після одинадцятої вечора, у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через дрони-камікадзе противника.