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Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами". У Генштабі розповіли про збиття дронів

Фото: ППО ЗСУ збила усі ворожі дрони-камікадзе над Україною цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили по Україні для повітряних ударів дрони-камікадзе цієї ночі, 19 лютого. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні зазначили, що противник застосував чотири "Шахеди".

"Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що чотири "Шахеди", які були збиті ППО ЗСУ, росіяни запускали із Бєлгородської області у напрямку Харківської області.

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в регіоні, та лунали припущення, що це може бути пов'язане з роботою ППО.

Пізніше, після одинадцятої вечора, у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через дрони-камікадзе противника.

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ПВОГенштаб ВСУАтака дронів