Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами". В Генштабе рассказали о сбитии дронов

В военном командовании отметили, что противник применил четыре "Шахеда".

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что четыре "Шахеда", которые были сбиты ПВО ВСУ, россияне запускали из Белгородской области в направлении Харьковской области.

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена, в частности, в Харьковской области.

В местных пабликах сообщали о взрывах в регионе, и звучали предположения, что это могло быть связано с работой ПВО.

Позже, после одиннадцати вечера, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили об отбое угрозы из-за дронов-камикадзе противника.