Росіяни атакували дронами Полтавську область, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росіяни минулої ночі атакували ударними дронами Полтавську область. Внаслідок атаки було пошкоджено промисловий об'єкт і виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Повітряна атака "Шахедами"

Ввечері у понеділок, 19 лютого, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили по Україні безпілотники по типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області.

Згодом у Кременчуці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 20 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.