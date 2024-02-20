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Росіяни атакували дронами Полтавську область, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вівторок 20 лютого 2024 07:34
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Росіяни атакували дронами Полтавську область, пошкоджено об'єкт інфраструктури Фото: внаслідок влучання дронів у Полтавській області виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни минулої ночі атакували ударними дронами Полтавську область. Внаслідок атаки було пошкоджено промисловий об'єкт і виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Повітряна атака "Шахедами"

Ввечері у понеділок, 19 лютого, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили по Україні безпілотники по типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області.

Згодом у Кременчуці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 20 лютого.

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