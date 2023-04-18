Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе

Російські війська в ніч на 18 квітня атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

Фото: росіяни в ніч на 18 квітня обстріляли Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)

За попередніми даними, через удари окупантів ніхто не постраждав.

Він зазначив, що окупанти випустили по місту ракети С-300, а також дрони-камікадзе. Зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, вночі у Слов'янську Донецької області пролунали два потужні вибухи.

Крім того, в ніч на 18 квітня Росія дронами також атакувала об'єкти промисловості у Снігурівці Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.