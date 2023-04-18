Обстріл Снігурівки: 7 БПЛА влучили в об'єкти промисловості

Під час обстрілу Снігурівської громади в ніч на 18 квітня, російські військові застосували БПЛА. Ціллю стали об'єкти промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

Нагадаємо, до цього російські війська 16 квітня обстріляли Снігурівку Миколаївської області , зафіксовано близько 10 вибухів. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків .

Як повідомлялось, в ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунало 4 вибухи .

За його словами, 7 БПЛА влучили в об'єкти промислової інфраструктури на території наших населених пунктів.

"Знову неспокійна ніч в нашій громаді - цього разу через іранські "шахіди", - розповів він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.