Россияне ночью атаковали Славянск ракетами и дронами-камикадзе

Российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Славянск Донецкой области. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

Фото: россияне в ночь на 18 апреля обстреляли Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)

По предварительным данным, из-за ударов оккупантов никто не пострадал.

В результате атаки оккупантов в Славянске повреждено 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

Он отметил, что оккупанты выпустили по городу ракеты С-300, а также дроны-камикадзе. Зафиксировано два попадания: на улице Учительской и бульваре Пушкина.

Как сообщал корреспондент РБК-Украина, ночью в Славянске Донецкой области прогремели два мощных взрыва.

Кроме того, в ночь на 18 апреля Россия дронами также атаковала объекты промышленности в Снигиревке Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.