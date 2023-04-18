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Россияне ночью атаковали Славянск ракетами и дронами-камикадзе

Фото: россияне в ночь на 18 апреля обстреляли Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Славянск Донецкой области. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

Он отметил, что оккупанты выпустили по городу ракеты С-300, а также дроны-камикадзе. Зафиксировано два попадания: на улице Учительской и бульваре Пушкина.

В результате атаки оккупантов в Славянске повреждено 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По предварительным данным, из-за ударов оккупантов никто не пострадал.

Фото: россияне в ночь на 18 апреля обстреляли Славянск
(facebook.com/Vadymlyakh)

Как сообщал корреспондент РБК-Украина, ночью в Славянске Донецкой области прогремели два мощных взрыва.

Кроме того, в ночь на 18 апреля Россия дронами также атаковала объекты промышленности в Снигиревке Николаевской области.

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Донецкая областьатака дроновракетный удар