Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область: є влучання

Російські війська вночі 30 листопада атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять "Шахедів" вдалося збити силам ППО, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО", - написав Кіпер.
Однак не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
Цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.
Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.
Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.
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