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Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область: есть попадание

Фото: россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 30 ноября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пять "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, однако есть попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО", - написал Кипер.

Однако не удалось избежать попадания. В результате атаки повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

Атака РФ по Украине 30 ноября

Этой ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

Всего силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадания. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки много раненых, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

 

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