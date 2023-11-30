Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область: есть попадание

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО", - написал Кипер.

Однако не удалось избежать попадания. В результате атаки повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

Атака РФ по Украине 30 ноября

Этой ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

Всего силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадания. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки много раненых, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.