ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область: есть попадание

Одесская область, Четверг 30 ноября 2023 09:19
UA EN RU
Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область: есть попадание Фото: россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 30 ноября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пять "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, однако есть попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО", - написал Кипер.

Однако не удалось избежать попадания. В результате атаки повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

Атака РФ по Украине 30 ноября

Этой ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

Всего силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадания. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки много раненых, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса атака дронов Война России против Украины
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"