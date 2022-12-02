Росіяни вночі атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА показали наслідки

Росіяни в ніч проти 2 грудня випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу окупантів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що через російські атаку спалахнула пожежа. Полум'я оперативно загасили рятувальники.
Росіяни обстріляли Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку в Чугуївському районі.
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