У Кривому розі пролунав вибух

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав звук вибуху сьогодні ввечері, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Кривому Розі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Вибухи у Кривому Розі

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.