У Кривому розі пролунав вибух
У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав звук вибуху сьогодні ввечері, 22 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кривому Розі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.
Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.
Вибухи у Кривому Розі
Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.
Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.
Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.
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