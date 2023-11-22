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У Кривому розі пролунав вибух

Кривий Ріг, Середа 22 листопада 2023 23:57
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У Кривому розі пролунав вибух Фото: пролунав звук вибуху у Кривому Розі ввечері 22 листопада (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав звук вибуху сьогодні ввечері, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Вибухи у Кривому Розі

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

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