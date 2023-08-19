Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є постраждалі

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Крім того, через атаку росіян постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

ОВА повідомляє, що оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.

Нова атака РФ

Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну "Шахедами". Російська армія випустила 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 дронів-камікадзе.

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що у регіоні працювала ППО. Також вночі вибухи чули у Запорізькому районі.

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