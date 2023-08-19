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Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є постраждалі

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Хмельницька область, Субота 19 серпня 2023 09:10
Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є постраждалі Фото: росіяни вночі атакували Хмельницьку область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 19 серпня знову атакувала Хмельницьку область. Через удари ворога постраждали цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Крім того, через атаку росіян постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

ОВА повідомляє, що оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.

Нова атака РФ

Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну "Шахедами". Російська армія випустила 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 дронів-камікадзе.

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що у регіоні працювала ППО. Також вночі вибухи чули у Запорізькому районі.

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