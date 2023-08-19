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Россияне ночью атаковали Хмельницкую область: есть пострадавшие

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Хмельницкая область, Суббота 19 августа 2023 09:10
Россияне ночью атаковали Хмельницкую область: есть пострадавшие Фото: россияне ночью атаковали Хмельницкую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 19 августа снова атаковала Хмельницкую область. Из-за ударов врага пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги Хмельницкая область снова была атакована врагом", - отметил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждено 30 домов. Выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Кроме того, из-за атаки россиян пострадали две женщины. У них ранения обломками стекла. Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

ОВА сообщает, что оперативные группы продолжают обследование для фиксирования последствий вражеской атаки.

Новая атака РФ

Этой ночью российские захватчики снова атаковали Украину "Шахедами". Российская армия выпустила 17 беспилотников из района Курска. Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов-камикадзе.

Во время воздушной тревоги этой ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили, что в регионе работала ПВО. Также ночью взрывы слышны в Запорожском районе.

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