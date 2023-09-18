Росіяни вночі атакували Херсонську область: є загиблі та поранені
В ніч на 18 вересня російські війська вкотре атакували населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще троє - поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, у результаті атаки на Херсон загинув 72-річний чоловік. Також ще один житель отримав травми, йому надана допомога на місці.
У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.
Під вогнем була й Ольгівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала 63-річна жінка. Наразі її госпіталізовано.
Обстріли Херсонської області
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Так, вчора росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець.
Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.
Також російські військові атакували Херсон. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала.
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