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Росіяни вночі атакували Херсонську область: є загиблі та поранені

Херсонська область , Понеділок 18 вересня 2023 08:17
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Росіяни вночі атакували Херсонську область: є загиблі та поранені Фото: росіяни вночі атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 18 вересня російські війська вкотре атакували населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще троє - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, у результаті атаки на Херсон загинув 72-річний чоловік. Також ще один житель отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала 63-річна жінка. Наразі її госпіталізовано.

Обстріли Херсонської області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Так, вчора росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець.

Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

Також російські військові атакували Херсон. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

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