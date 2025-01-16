Росіяни вночі атакували дроном Полтавську область, пошкоджено енергооб'єкт

"Вночі Полтавську область атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області", - пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта без світла залишаються:

301 побутовий;

22 юридичних споживачі.

Наразі фахівці працюють над відновлення електропостачання.

Обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до масованих обстрілів території України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Також в минулому році терористи здійснили 13 масштабних атак проти енергосистеми країни, що призвело до повернення аварійних й запланованих відключень світла.

Наприклад, вчора, 15 січня, росіяни запустили проти України 117 повітряних цілей. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 77 з них. Через атаку в низці регіонів були введені екстрені відключення електроенергії, але пізніше їх скасували.