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Росіяни вночі атакували дроном Полтавську область, пошкоджено енергооб'єкт

Ілюстративне фото: росіяни вночі атакували дроном Полтавську область, пошкоджено енергооб'єкт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 січня ворог атакував Полтавську область безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Уламками дронів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Вночі Полтавську область атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях.  На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області", - пише ОВА. 

Зазначається, що внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта без світла залишаються: 

  • 301 побутовий; 
  • 22 юридичних споживачі. 

Наразі фахівці працюють над відновлення електропостачання. 

Обстріли Росії 

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до масованих обстрілів території України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Також в минулому році терористи здійснили 13 масштабних атак проти енергосистеми країни, що призвело до повернення аварійних й запланованих відключень світла. 

Наприклад, вчора, 15 січня, росіяни запустили проти України 117 повітряних цілей. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 77 з них. Через атаку в низці регіонів були введені екстрені відключення електроенергії, але пізніше їх скасували.

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Полтавська областьВійна в Україні