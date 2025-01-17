Росіяни вночі атакували дронами припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі

Російські загарбники цієї ночі, 17 січня, під час повітряної атаки із застосуванням безпілотників завдали ударів по Ізмаїльському району Одеської області. Ціллю обстрілу була місцева припортова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
За словами чиновника, в регіоні тривала напружена робота сил та засобів протиповітряної оборони при відбитті ворожої атаки.
Глава ОВА зазначив у своєму Telegram-каналі, що на тлі дронового удару противника в Ізмаїльському районі обійшлося без загиблих та постраждалих немає
"Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку", - розповів він.
Також чиновник поінформував, що на місці працюють "всі відповідні служби".
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", - розповів керівник адміністрації
Нагадаємо, війська РФ ще ввечері 16 січня запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників для чергової повітряної атаки.
Вночі 17 січня міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко у своєму Telegram розповів про роботу ППО через ворожі дрони. При цьому моніторингові канали писали про вибухи в районі міст Ізмаїл та Кілія.
Додамо також, 16 січня о 22:45 через фіксацію БПЛА противника у Київській області велася робота ППО.
Пізніше вночі стало відомо, що у Київській області через падіння уламків збитих БПЛА противника в одному з населених пунктів була поранена дитина. Також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.
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