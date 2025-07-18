Росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків, є влучання у 5 локаціях

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює Україну, використовуючи ракети, артилерію, безпілотники та керовані авіабомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові регіони.

Цього ранку терористи поцілили по електровозу "Укрзалізниці" у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув машиніст.

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