RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях

Иллюстративное фото: россияне ночью атаковали дронами с двух направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 июля российские террористы запустили против Украины 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Зафиксировано попадание в 5 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Всего было выпущено 35 БпЛА, среди которых - 29 типа Shahed.

Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) сбила 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БпЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате атаки зафиксировано:

  • попадание 18 дронов в 5 локациях;
  • падение обломков на 2 локациях.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает Украину, используя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиабомбы (УАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые регионы.

Этим утром террористы попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушные силы Украины