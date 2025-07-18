Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает Украину, используя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиабомбы (УАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые регионы.

Этим утром террористы попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.

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