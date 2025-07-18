Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях

В ночь на 18 июля российские террористы запустили против Украины 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Зафиксировано попадание в 5 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Всего было выпущено 35 БпЛА, среди которых - 29 типа Shahed.
Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны.
К отражению атаки привлекались:
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) сбила 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БпЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В результате атаки зафиксировано:
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает Украину, используя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиабомбы (УАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые регионы.
Этим утром террористы попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.
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