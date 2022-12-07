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Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" и "Ураганами": ПВО сбила все вражеские дроны

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Среда 07 декабря 2022 07:32
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" и "Ураганами": ПВО сбила все вражеские дроны Фото: Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" и "Ураганами" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", тяжелой артиллерией и "Ураганами". В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Круто поработали военные из воздушного командования "Восток". Сбили все 8 вражеских беспилотников. Предварительно, это были Shahed-136", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в течение ночи захватчики 7 раз били с РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской громадам. К счастью, люди не повреждены.

"Больше всего пострадал Никополь. В городе побиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", - добавил глава ОВА.

Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вечером 6 декабря в Днепре прогремела серия взрывов.

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