Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" и "Ураганами": ПВО сбила все вражеские дроны

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", тяжелой артиллерией и "Ураганами". В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Круто поработали военные из воздушного командования "Восток". Сбили все 8 вражеских беспилотников. Предварительно, это были Shahed-136", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в течение ночи захватчики 7 раз били с РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской громадам. К счастью, люди не повреждены.

"Больше всего пострадал Никополь. В городе побиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", - добавил глава ОВА.

Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)