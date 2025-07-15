Росіяни вночі атакували Дніпро дронами: пошкоджені багатоповерхівка та гімназія

Удари РФ по Дніпру

Росіяни з перших днів війни атакують Дніпро дронами та ракетами. Зокрема, уранці 24 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Як пізніше стало відомо, росіяни влучили по житловому сектору. До того ж був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса-Запоріжжя": вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Загалом в місті сильних пошкоджень зазнали: школи, дитсадки, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля. Майже всі ці заклади зазнали влучань або пошкоджень.

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