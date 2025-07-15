Россияне ночью атаковали Днепр дронами: повреждены многоэтажка и гимназия

Удары РФ по Днепру

Россияне с первых дней войны атакуют Днепр дронами и ракетами. В частности, утром 24 июня в Днепре прозвучала серия взрывов. Воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Как позже стало известно, россияне попали по жилому сектору. К тому же был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье": взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

Всего в городе сильные повреждения получили: школы, детсады, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание. Почти все эти заведения получили попадания или повреждения.

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