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Росіяни вночі 10 разів накривали "Градами" Нікопольський район: які наслідки

Фото: росіяни вночі 10 разів накривали Градами Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти вразили Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Без загиблих та поранених.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські будівлі, гаражі та лінії електропередач.

Окупанти обстріляли чотири громади / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В інших громадах з'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.

Внаслідок атаки пошкоджено будинки, господарські будівлі та ЛЕП / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.

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Дніпропетровська область