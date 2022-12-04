Росіяни вночі 10 разів накривали "Градами" Нікопольський район: які наслідки

Російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Окупанти вразили Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Без загиблих та поранених.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські будівлі, гаражі та лінії електропередач.
В інших громадах з'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.
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