Россияне ночью 10 раз накрывали "Градами" Никопольский район: какие последствия

Российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты поразили Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Без погибших и раненых.
В Красногригорьевской громаде повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.
В других громадах выясняют детали атак, сообщил Резниченко.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.
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