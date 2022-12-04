Россияне ночью 10 раз накрывали "Градами" Никопольский район: какие последствия

Оккупанты поразили Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Без погибших и раненых.

В Красногригорьевской громаде повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

Оккупанты обстреляли четыре громады / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В других громадах выясняют детали атак, сообщил Резниченко.

В результате атаки повреждены дома, хозяйственный постройки и ЛЭП / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.