"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад", - пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок удару будівля закладу була повністю зруйнована. Наразі на місці працюють усі служби, розгорнутий штаб ліквідації наслідків.

Є жертви

Як пише міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі відомо про двох загиблих освітян. Також ще троє отримали поранення.

Фото: росіяни влучили "Шахедом" у школу в Сумській області, є жертви та поранені (t.me/Klymenko_MVS)

"Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває", - додає Клименко.

Ситуація в Сумській області

Населені пункти в прикордонних районах регіону майже щодня зазнають обстрілів з боку російських терористів. Для ударів ворог використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Як розповідав голова Сумської ОВА Ігор Кальченко, лише цієї ночі та ранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області: