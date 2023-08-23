RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне попали "Шахедом" в школу в Сумской области, есть жертвы и раненые

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Ромны Сумской области российские оккупанты ударили БпЛА Shahed 136 по учебному заведению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Сумской областной военной администрации.

"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение", - пишет ОВА. 

Отмечается, что в результате удара здание заведения было полностью разрушено. Сейчас на месте работают все службы, развернут штаб ликвидации последствий.

Есть жертвы 

Как пишет министр внутренних дел Игорь Клименко, пока известно о двух погибших педагогах. Также еще трое получили ранения. 

 

Фото: россияне попали "Шахедом" в школу в Сумской области, есть жертвы и раненые (t.me/Klymenko_MVS)

"Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения.  Поисково-спасательная операция продолжается", - добавляет Клименко.

Ситуация в Сумской области

Населенные пункты в приграничных районах региона почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских террористов. Для ударов враг использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Как рассказывал глава Сумской ОВА Игорь Кальченко, только этой ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области:

  • Хотинская община: враг бил из минометов (14 взрывов). Также произведен сброс ВОГ с БпЛА.
  • Дружбовская община: был минометный обстрел (4 взрыва);
  • Свеское общество: 6 мин сбросили россияне на территорию общины;

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине