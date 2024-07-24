Росіяни влучили ракетою в будинок відомого харківського бізнесмена

За даними надзвичайників, в результаті російської атаки по Харкову, загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння.

"Площа пожежі склала 400 кв.м. Попередньо постраждало 3 особи", - пояснили в ДСНС.

Крім будівлі також було пошкоджено:

поруч розташовані житлові будинки,

господарчі споруди,

гаражі,

легкові автомобілі.

"Усе гаразд. Усі живі. Є легко поранені. Спасибі за дзвінки та слова підтримки... Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме попадання у двір. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов", - повідомив сам Сапронов на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про Сапронова

Юрій Сапронов - український підприємець, волонтер, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації у 2010-2014 роках, президент провідного українського гольф-клубу "Superior Golf Club", віцепрезидент громадської організації "Всеукраїнська федерація гольфу" та член Національного олімпійського комітету України.

До того ж має орден "За заслуги" II ступеня, який отримав 23 серпня 2022 року - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку