Россияне попали ракетой в здание известного харьковского бизнесмена

По данным чрезвычайников, в результате российской атаки по Харькову, загорелось двухэтажное нежилое здание на территории частного домовладения.

"Площадь пожара составила 400 кв.м. Предварительно пострадали 3 человека", - пояснили в ГСЧС.

Кроме здания также были повреждены:

рядом расположены жилые дома,

хозяйственные постройки,

гаражи,

легковые автомобили.

"Все хорошо. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много. Очень. Это мой дом. Прямое попадание во двор. Ищу кошек. 5 из 6 нашел", - сообщил сам Сапронов на своей странице в Facebook.

Что известно о Сапронове

Юрий Сапронов - украинский предприниматель, волонтер, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации в 2010-2014 годах, президент ведущего украинского гольф-клуба "Superior Golf Club", вице-президент общественной организации "Всеукраинская федерация гольфа" и член Национального олимпийского комитета Украины.

К тому же имеет орден "За заслуги" II степени, который получил 23 августа 2022 года - за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга