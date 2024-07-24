Россияне попали ракетой в здание известного харьковского бизнесмена
Сегодня, 24 июля, российские оккупанты снова атаковали Харьков. Под удар попал дом харьковского бизнесмена Юрия Сапронова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления ГСЧС и Сапронова.
По данным чрезвычайников, в результате российской атаки по Харькову, загорелось двухэтажное нежилое здание на территории частного домовладения.
"Площадь пожара составила 400 кв.м. Предварительно пострадали 3 человека", - пояснили в ГСЧС.
Кроме здания также были повреждены:
- рядом расположены жилые дома,
- хозяйственные постройки,
- гаражи,
- легковые автомобили.
"Все хорошо. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много. Очень. Это мой дом. Прямое попадание во двор. Ищу кошек. 5 из 6 нашел", - сообщил сам Сапронов на своей странице в Facebook.
Что известно о Сапронове
Юрий Сапронов - украинский предприниматель, волонтер, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации в 2010-2014 годах, президент ведущего украинского гольф-клуба "Superior Golf Club", вице-президент общественной организации "Всеукраинская федерация гольфа" и член Национального олимпийского комитета Украины.
К тому же имеет орден "За заслуги" II степени, который получил 23 августа 2022 года - за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга
Напомним, мы сообщали, что сегодня россияне снова обстреляли Харьков. Ударили управляемой авиационной бомбой по центральной части города.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был "прилет" в районе частной жилой застройки.
Заметим, что оккупанты также обстреляли Харьков ночью. Тогда прилеты были зафиксированы в промышленной зоне и частном секторе.
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