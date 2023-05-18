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Росіяни влаштували сміттєзвалище з автомобілів в окупованому Маріуполі

Фото: росіяни влаштували сміттєзвалище з автомобілів в окупованому Маріуполі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни облаштували автомобільне сміттєзвалище у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони в одне місце звезли сотні розтріляних автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал маріупольської міської ради.

На опублікованому відео видно, що окупанти звезли в одне місце зруйновані та обстріляні автомобілі. Ймовірніше за все - вони належать українцям, які намагались залишити чи залишили окуповане місто.

"Так само вони знищили комунальний транспорт, який призначався для евакуації людей. Так само не пропускали гуманітарну допомогу з боку підконтрольної території України", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують масове перекидання військової техніки, яка рухається у бік Бердянську, Пологів та Волновахи.

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МаріупольВійна Росії проти України