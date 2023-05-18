Россияне устроили свалку из автомобилей в оккупированном Мариуполе

Россияне обустроили автомобильную свалку во временно оккупированном Мариуполе. Они в одно место увезли сотни расстрелянных автомобилей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мариупольского городского совета.

На опубликованном видео видно, что оккупанты свезли в одно место разрушенные и обстрелянные автомобили. Вероятнее всего, они принадлежат украинцам, которые пытались покинуть или покинули оккупированный город.

"Так же они уничтожили коммунальный транспорт, который предназначался для эвакуации людей. Также не пропускали гуманитарную помощь со стороны подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.