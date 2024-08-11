Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація

Мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Це може бути російська провокація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка в Telegram.
Як розповів Євтушенко, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.
"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - припустив голова РВА.
Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації, та закликав мешканців Нікопольського району заспокоїтися.
Градирні ЗАЕС розташовані на басейні-охолоджувачі, на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції. Це споруди для охолодження води атмосферним повітрям.
Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Станція незаконно управляється російським "Росатомом", але на сьогодні не виробляє електроенергії.
Час від часу російська армія влаштовує провокації на ЗАЕС. То росіяни обстрілами пошкодять електролінії, які критично необхідні для функціонування АЕС, то запускають над станцією ударні дрони. Крім того, росіяни тримають на території атомної станції свої війська та військову техніку.
Наразі на території ЗАЕС перебуває місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Нещодавно спостерігачі МАГАТЕ повідомляли про пожежі поблизу АЕС, попереджаючи, що це ускладнює ситуацію на ній.
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