Сильні пожежі біля ЗАЕС ускладнюють проблеми для станції, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

За інформацією МАГАТЕ, за останній тиждень місія агентства спостерігала кілька пожеж на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних пожежа виникала під повітряними кабелями лінії 750 кіловольтів (кВ) "Дніпровська" та резервної лінії електропередач "Феросплавна" 1330 кВ - це останні зовнішні лінії електропередач, які живлять станцію.

В агентстві наголосили, що пожежі створюють ризик втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

"Зовнішнє електропостачання ЗАЕС залишається вразливим, і будь-яка загроза працездатності двох останніх ліній електропередач викликає крайнє занепокоєння", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що необхідно вжити заходів для захисту двох останніх ліній електропередач.