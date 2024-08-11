Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС, это может быть провокация

Жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Это может быть российская провокация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.
Как рассказал Евтушенко, по неофициальной информации от источников по противоположному берегу, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.
"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - предположил глава РВА.
Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, как это возможно в условиях оккупации, и призвал жителей Никопольского района успокоиться.
Градирни ЗАЭС расположены на бассейне-охладителе, на значительном расстоянии от энергоблоков атомной электростанции. Это сооружения для охлаждения воды атмосферным воздухом.
Запорожская АЭС с 3 марта 2022 находится под российской оккупацией. Станция незаконно управляется российским "Росатомом", но на сегодня не производит электроэнергии.
Время от времени российская армия устраивает провокации на ЗАЭС. То россияне обстрелами повредят электролинии, критически необходимые для функционирования АЭС, то запускают над станцией ударные дроны. Кроме того, россияне держат на территории атомной станции свои войска и военную технику.
В настоящее время на территории ЗАЭС находится миссия Международного агентства по атомной энергии. Недавно наблюдатели МАГАТЭ сообщали о пожарах вблизи АЭС, предупреждая, что это усложняет ситуацию на ней.
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