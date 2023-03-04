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Росіяни влаштовують на ЗАЕС людей без відповідної освіти, - Генштаб

Фото: росіяни беруть на роботу в ЗАЕС людей без освіти (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації беруть на роботу на Запорізькій атомній електростанції людей без відповідної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу в тимчасово захопленому Росією Енергодарі, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які б могли забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - пояснили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні у річницю захоплення Запорізької АЕС, президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити глобальні санкції проти атомної галузі Росії.

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