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Россияне устраивают на ЗАЭС людей без соответствующего образования, - Генштаб

Фото: россияне берут на работу в ЗАЭС людей без образования (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации берут на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба во временно захваченном Россией Энергодаре, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могли бы обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

"Российские же оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям", - пояснили в штабе.

Напомним, сегодня в годовщину захвата Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ввести глобальные санкции против атомной отрасли России.

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Запорожская АЭСЭнергодар